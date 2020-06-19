Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

Фото: соцсети
Медсестра из Тулы Надежда Жукова, известная тем, что появилась на работе в защитном костюме поверх купальника, стал лицом спортивного бренда Zasport.
Фотографии с ней появились в официальном аккаунте компании в Instagram.
Основательница бренда Анастасия Задорина заявила, что Жукова заслуживает уважения и поддержки, поскольку работала с зараженными коронавирусом. Она назвала медсестру красивой, молодой и смелой девушкой.
"Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года", – сообщается в официальном аккаунте компании в Instagram.
Задорина также отметила, что Zasport готова помочь Тульской областной клинической больнице, где работает медсестра.
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Специально для сайта zasport.com Надежда дала свое первое интервью и рассказала о себе, ситуациях на работе и том, что ей помогает справляться с трудностями: «Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Многие больные узнают меня по фразе “на здоровье”, которую я обычно произношу вместо “спасибо” и “до свидания”. И еще говорят, что у меня легкая рука – уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу».
Публикация от ZASPORT (@zasport)
Ранее Жуковой предлагали стать лицом бренда нижнего белья. Руководитель сети шоурумов Анастасия Якушева рассказала, что друзья в шутку подали ей идею начать шить прозрачные костюмы для медсестер, после чего она решила найти эту девушку, чтобы ее поддержать.
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