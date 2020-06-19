Медсестра, надевшая купальник под защитный костюм, стала лицом модного бренда

Фото: соцсети

Медсестра из Тулы Надежда Жукова, известная тем, что появилась на работе в защитном костюме поверх купальника, стал лицом спортивного бренда Zasport.

Фотографии с ней появились в официальном аккаунте компании в Instagram.

Основательница бренда Анастасия Задорина заявила, что Жукова заслуживает уважения и поддержки, поскольку работала с зараженными коронавирусом. Она назвала медсестру красивой, молодой и смелой девушкой.

"Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года", – сообщается в официальном аккаунте компании в Instagram.

Задорина также отметила, что Zasport готова помочь Тульской областной клинической больнице, где работает медсестра.



Ранее Жуковой предлагали стать лицом бренда нижнего белья. Руководитель сети шоурумов Анастасия Якушева рассказала, что друзья в шутку подали ей идею начать шить прозрачные костюмы для медсестер, после чего она решила найти эту девушку, чтобы ее поддержать.