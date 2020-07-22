Старший редактор отдела "мода" журнала Elle станет гостем "Ночной смены"

Фото: соцсети

Старший редактор отдела "мода" в журнале Elle Лиля Симонян станет гостем программы "Ночная смена". Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Эксперт расскажет о том, как прошла цифровая неделя моды. Кроме того, Симонян затронет тему кризиса в модной индустрии – из-за пандемии коронавируса некоторые бренды могут уйти с рынка насовсем.

Лиля Симонян также уделит внимание лучшим стилям, образам и трендами в период эпидемии.

Выпуск с редактором Elle выйдет в эфир в 0:40 по московскому времени в ночь с 22 на 23 июля.