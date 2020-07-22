В августе будет принято решение о формате занятий в новом учебном году – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Формат обучения в новом учебном году будет выбран исходя из эпидемиологической обстановки в каждом регионе России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, решение будет принято 20 августа.

"В субъектах сейчас по-разному складывается ситуация с количеством заболевших. Но из докладов, которые я получаю, можно в целом готовиться к нормальному 1 сентября. Окончательное решение по каждому региону будет принято 20 августа", – добавил Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что Россия не будет отказываться от традиционных форм образования. Он отметил, что, несмотря на рост популярности образования в онлайн и спрос на обучение в дистанционной форме, цифровые технологии не смогут полностью заменить традиционное образование.