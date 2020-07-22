В августе будет принято решение о формате занятий в новом учебном году – Мишустин

11:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Формат обучения в новом учебном году будет выбран исходя из эпидемиологической обстановки в каждом регионе России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, решение будет принято 20 августа.
"В субъектах сейчас по-разному складывается ситуация с количеством заболевших. Но из докладов, которые я получаю, можно в целом готовиться к нормальному 1 сентября. Окончательное решение по каждому региону будет принято 20 августа", – добавил Мишустин.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что Россия не будет отказываться от традиционных форм образования. Он отметил, что, несмотря на рост популярности образования в онлайн и спрос на обучение в дистанционной форме, цифровые технологии не смогут полностью заменить традиционное образование.
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