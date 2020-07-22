Мишустин заявил, что Россия не будет отказываться от традиционного образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Россия не будет отказываться от традиционных форм образования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства он отметил, что, несмотря на рост популярности образования в онлайн и спрос на обучение в дистанционной форме, цифровые технологии не смогут полностью заменить традиционное образование. Они способны только дополнять его.

"Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению", – заявил Мишустин.

Премьер заявил, что к новому учебному году необходимо технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению.

Кроме этого необходимо создать качественный контент и сформировать нормативную базу для цифровой образовательной среды, отметил Мишустин. В будущем такой подход позволит расширить возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации.

Ранее Мишустин заявил, что главная цель правительства – повышение качества жизни россиян.