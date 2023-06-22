Вена стала лучшим городом мира по версии журнала The Economist

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Вена второй раз подряд стала лучшим городом для жизни в рейтинге журнала The Economist.

Авторы перечня оценивали населенные пункты по 30 показателям. Например, они рассматривали такие категории, как стабильность, медицина, культура, экология и транспортная доступность.

В топ-10 самых удобных для жизни городов попали Копенгаген, Мельбурн, Сидней, Ванкувер, Цюрих, Калгари (Канада), Женева, Торонто, Осака и Окленд. Российская столица при этом заняла лишь 96 место.

На одних из последний строчках оказались Дамаск, Триполи, Алжир, Лагос, Карачи, Порт-Морсби (столица Папуа – Новой Гвинеи), Дакка (Бангладеш), Хараре (столица Зимбабве). Кроме того, снизу рейтинга расположились такие города, как Киев и Дуала (Камерун).

Ранее стало известно, что Москва получила первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ по итогам 2022 года. По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, столица возглавляет данный рейтинг пятый год подряд.

Москва поднялась в рейтинге городов мира по стоимости проживания