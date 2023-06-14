Россияне приобрели более 50% выпуска "зеленых" облигаций Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За две недели размещения "зеленых" облигаций Москвы на платформе "Финуслуги" жители России приобрели 50,2% от общего объема выпуска ценных бумаг. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестиционную активность проявляют как молодые люди, так и представители старшего возраста. 16,5% облигаций приобрели граждане старше 55 лет, 4,9% – жители в возрасте до 25 лет", – пояснил он.

В свою очередь, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что подобный интерес россиян к акциям говорит об их стремлении к надежному, выгодному и ответственному инвестированию. Облигации приобрели жители Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тульской, Кировской и Свердловской областей. Возраст самого старшего инвестора составил 86 лет.

"Зеленые" облигации будут доступны для покупки до 29 ноября 2023 года. Срок обращения ценных бумаг – два года. Стоимость одной облигации составляет тысячу рублей. Доход по облигациям выплачивается каждый квартал, первая выплата запланирована на 29 августа 2023 года.

Полученные средства власти Москвы направят на покупку новых электробусов. Замена дизельного транспорта на электрический окажет благоприятное воздействие на экологию.

Ранее в четырех парках Москвы открылась фотовыставка, посвященная выпуску первых "зеленых" облигаций в столице. Путем изучения стендов москвичи смогут узнать о "зеленых" облигациях, а также о том, на что будут направлены вырученные с них средства.



"Зеленые" облигации Москвы стали доступны населению для покупки