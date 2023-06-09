"Зеленым" облигациям Москвы присвоили наивысший кредитный рейтинг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили наивысший кредитный рейтинг "зеленым" облигациям Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Москва имеет кредитный рейтинг ААА(RU), соответствующий суверенному рейтингу Российской Федерации. Город относится к субъектам с высоким уровнем долговой устойчивости и качеством управления региональными финансами. Надежность столицы как кредитора распространяется и на выпущенные облигации", – сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, Москва гарантирует выполнить перед инвесторами все обязательства. В новейшей истории ни разу не допустили просрочку выплат по займам.

В свою очередь, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева пояснила, что облигации для населения являются надежным и высокодоходным финансовым инструментом.

30 мая "зеленые" облигации стали доступны для покупки физическим лицам. Приобрести их могут люди в возрасте старше 18 лет. Бумаги доступны для покупки на платформе "Финуслуги".



"Зеленые" облигации Москвы стали доступны населению для покупки