11:44Город
Фотовыставка о "зеленых" облигациях открылась в парках Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В четырех парках Москвы открылась фотовыставка, посвященная выпуску первых "зеленых" облигаций в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Фотовыставки появились на ВДНХ, в парке искусств "Музеон", парке Дружбы и саду имени Баумана. Путем изучения стендов москвичи смогут узнать о "зеленых" облигациях, а также о том, на что будут направлены вырученные с них средства.
"Зеленые" облигации Москвы – это отличный способ начать инвестировать и сделать свой вклад в экологическое развитие города. Данные ценные бумаги не подвержены рыночным рискам в силу того, что выпуск является внебиржевым", – сообщила первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дергунова.
Организатором мероприятия выступил комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. В течение лета тематические фотоэкспозиции разместят еще в семи столичных парках.
30 мая "зеленые" облигации стали доступны для покупки физическим лицам. Приобрести их могут люди в возрасте старше 18 лет. Бумаги доступны для покупки на платформе "Финуслуги".
"Зеленые" облигации Москвы стали доступны населению для покупки
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