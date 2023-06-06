Фотовыставка о "зеленых" облигациях открылась в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четырех парках Москвы открылась фотовыставка, посвященная выпуску первых "зеленых" облигаций в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фотовыставки появились на ВДНХ, в парке искусств "Музеон", парке Дружбы и саду имени Баумана. Путем изучения стендов москвичи смогут узнать о "зеленых" облигациях, а также о том, на что будут направлены вырученные с них средства.

"Зеленые" облигации Москвы – это отличный способ начать инвестировать и сделать свой вклад в экологическое развитие города. Данные ценные бумаги не подвержены рыночным рискам в силу того, что выпуск является внебиржевым", – сообщила первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дергунова.

Организатором мероприятия выступил комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. В течение лета тематические фотоэкспозиции разместят еще в семи столичных парках.

30 мая "зеленые" облигации стали доступны для покупки физическим лицам. Приобрести их могут люди в возрасте старше 18 лет. Бумаги доступны для покупки на платформе "Финуслуги".



"Зеленые" облигации Москвы стали доступны населению для покупки