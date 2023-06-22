В ГД предложили уведомлять граждан о манипуляциях с медкартами через портал госуслуг

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Депутаты от фракции "Новые люди" обратились к правительству с предложением предусмотреть обязательное информирование граждан обо всех манипуляциях с их медицинскими картами через портал "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня направили предложение правительству, Михаилу Владимировичу (премьер-министру Михаилу Мишустину. – Прим. ред.), которое обязывает уведомлять людей обо всех манипуляциях с электронными медкартами через "Госуслуги", – рассказал член партии и первый зампред думского комитета по информполитике Антон Ткачев.

Для реализации этой задачи, отметил парламентарий, потребуется совместить системы Минздрава РФ и непосредственно самого портала госуслуг.

Ткачев также указал на необходимость предусмотреть возможность установления запрета на использование персональных данных, указанных в электронной медкарте. Он призвал коллег подумать над тем, как еще можно защитить медицинские сведения граждан.

Ранее сообщалось, что жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начали получать российские полисы ОМС. Оформить их можно через портал "Госуслуги". Сделали это уже больше 35 миллионов человек.



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