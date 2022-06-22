ГИБДД Москвы не будет выдавать права 26 июня из-за технических работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Услуги по регистрации транспортных средств и выдаче водительских прав будут недоступны в столичных подразделениях ГИБДД в воскресенье, 26 июня, из-за проведения технических работ по обслуживанию информсистем, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
В ведомстве добавили, что не связанные с деятельностью системы административные процедуры будут доступны в стандартном режиме.
При этом у записавшихся на прием в указанную дату граждан будет возможность обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в последующие рабочие дни.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что с 1 сентября 2023 года могут вступить в силу подготовленные МВД поправки в действующее законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав.
Кроме того, по словам юриста, иностранцев могут обязать в течение года после получения вида на жительство в России обменять национальное водительское удостоверение на российское с прохождением медицинского освидетельствования и проверки навыков вождения.
Помимо этого, по планам разработчиков, для управления автобусом или микроавтобусом потребуется стаж вождения не менее одного года (управление легковым автомобилем или грузовиком).
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