Апелляционный суд отменил решение по иску владельца Свинки Пеппы об исключительных правах

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Второй арбитражный апелляционный суд в Кирове отменил решение арбитражного суда, который ранее отказал владельцу прав на персонажа сериала "Свинка Пеппа" в удовлетворении исковых требований по взысканию компенсации с индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, Entertainment One UK Limited ранее обратилась в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к ИП Кожевников Иван Владимирович о взыскании 20 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на Свинку Пеппы и Папы Свина. Кроме того, еще 20 тысяч рублей компенсации истец требовал за нарушение исключительных прав на два товарных знака.
Ранее сообщалось, что владелец свинки Пеппы потребовал 33 млн рублей за нарушение авторства. Британская компания Entertainment One UK, которая обладает правами на анимационного персонажа свинка Пеппа, выиграла суд у производителя и поставщика игрушек, российской компании "Симбат", с которой взыщут компенсацию за изображение похожей на Пеппу свинки на детских конструкторах.
Иск британской компании был удовлетворен, несмотря на то, что ответчик утверждал, что это была другая свинка.
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