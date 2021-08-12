"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире

Фото: facebook.com/MashaandtheBearRus
Российский мультсериал "Маша и Медведь" занял первую строчку рейтинга популярности детского контента, который составило агентство Parrot Analytics. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на студию Animaccord, занимающуюся производством мультфильма.
"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире, который возглавил российский мультсериал производства студии Animaccord "Маша и Медведь", – говорится в сообщении.
По результатам проведенного в течение последних двух месяцев исследования более чем 10 тысяч шоу и мониторинга онлайн-запросов детского контента российский мультсериал опережает по популярности такие иностранные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам".
В ноябре прошлого года мультфильм "Маша и Медведь" номинировали на престижную международную премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал". Он стал единственным номинантом от России.
"Маша и Медведь" стали участниками карнавала в Бразилии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: