"Маша и Медведь" стал самым популярным детским мультсериалом в мире

Фото: facebook.com/MashaandtheBearRus

Российский мультсериал "Маша и Медведь" занял первую строчку рейтинга популярности детского контента, который составило агентство Parrot Analytics. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на студию Animaccord, занимающуюся производством мультфильма.

"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире, который возглавил российский мультсериал производства студии Animaccord "Маша и Медведь", – говорится в сообщении.

По результатам проведенного в течение последних двух месяцев исследования более чем 10 тысяч шоу и мониторинга онлайн-запросов детского контента российский мультсериал опережает по популярности такие иностранные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий патруль" и "Улица Сезам".

В ноябре прошлого года мультфильм "Маша и Медведь" номинировали на престижную международную премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал". Он стал единственным номинантом от России.