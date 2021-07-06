Автонавигатор заговорит голосом кота Матроскина

Фото: кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино"; режиссер – Владимир Попов; производство – Союзмультфильм

Кот Матроскин стал самым популярным персонажем студии "Союзмульфильм", поэтому автонавигатор заговорит его голосом, сообщает "Газета. ру".

Об этом стало известно благодаря опросу "Турнир героев", проведенному в честь 85-летнего юбилея киностудия "Союзмультфильм". В акции в мае–июне 2021 года приняли участие свыше 2,5 тысячи пользователей. Они выбрали победителем Кота Матроскина.

Теперь его голос в озвучке актера Антона Табакова появится в навигаторе 2ГИС. Персонаж подскажет, как добраться до пункта назначения. Также он напомнит взять зарядку или прокомментирует наличие впереди поста ДПС.

"Харизматичность, рассудительность, хозяйственность – характерные черты нашего Кота, которые помогут пользователям навигатора 2ГИС совершенно точно не потеряться в пути и получить массу положительных эмоций", – сказала генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

Новые серии легендарного мультсериала появились весной 2018 года. Первый сезон нового "Простоквашино" имеет 30 серий. Его режиссером стала неоднократный лауреат Суздальского фестиваля Софья Кравцова.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова – маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Эпизоды "Простоквашино" стали продолжением серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.