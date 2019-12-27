Владелец свинки Пеппы потребовал 33 млн рублей за нарушение авторства

Баснословную сумму придется заплатить российской компании за свинку Пеппу. Владелец прав на мультяшного героя потребовал 33 миллиона рублей за нарушение авторства.

Британская компания Entertainment One UK, которая обладает правами на анимационного персонажа свинка Пеппа, выиграла суд у производителя и поставщика игрушек, российской компании “Симбат”, с которой взыщут компенсацию за изображение похожей на Пеппу свинки на детских конструкторах.

Иск британской компании был удовлетворен, несмотря на то, что ответчик утверждал, что это была другая свинка.

Вслед за игрушками и тортами с любимыми героями могут исчезнуть и аниматоры. Неужели детей оставят без праздника?