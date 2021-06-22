Романенко поддержал инициативу Кузнецовой о "декретных выплатах" для бабушек и дедушек

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Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова озвучила идею о введении выплат для бабушек и дедушек, которые помогают в воспитании маленьких детей. Это предложение поддержал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

"В нашей стране "институт бабушек" развит очень сильно: пожилые родители зачастую стремятся помогать своим детям в уходе за внуками даже в ущерб себе, увольняясь с работы. Но забота о малышах – это не только радость, но и большой труд. Анна Кузнецова предложила, чтобы этот труд был оплачен. На мой взгляд, хорошее, справедливое предложение", – отметил он.

Депутат подчеркнул, что у него также есть инициатива, направленная на поддержку этой категории граждан: внесение в Трудовой кодекс изменений, касающихся возможности работающих пенсионеров брать дополнительные оплачиваемые отпуска по уходу за внуками совместно с кем-то из молодых родителей.

"Возможно, мы объединим усилия с Анной Юрьевной и разработаем единый документ, предусматривающий поддержку бабушек и дедушек в период их посильной помощи молодым родителям", – добавил Романенко.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков не исключил возможности введения "декретных выплат" для бабушек и дедушек, отметив, что идею необходимо обсудить в части конкретизации сроков и размеров выплат.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдут уроки для пенсионеров по борьбе с преступниками. Специальные занятия для граждан преклонного возраста поддержала член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева.