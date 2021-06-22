В СФ прокомментировали идею предоставления многодетным семьям бесплатных парковок

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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками во всех регионах России, сообщает RT.

По его словам, человек, который часто ездит в магазины, замечает огромное количество пустующих мест с соответствующими знаками. Они не заполняются под страхом штрафа в пять тысяч рублей.

"Честно говоря, система управления этими местами не очень эффективна. Поэтому, если мы еще добавим места для многодетных, мне кажется, что мы просто перегрузим эту всю систему", – сказал Рязанский.

Сенатор не считает, что это даст какую-то заметно ощутимую пользу для многодетных семей. По его мнению, в этом случае это не особо играет роль.

Рязанский добавил, что должна быть определенная система уважения к гражданам, "но первая очередь – это инвалиды".

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила предоставить всем семьям, воспитывающим трех и более детей, бесплатные места на парковках во всех субъектах страны. Депутат призвала создать и вести специальный реестр многодетных семей.

Парламентарий добавила, что отдельные регионы и муниципальные образования ищут возможности, чтобы предоставить многодетным семьям бесплатные муниципальные парковочные места. Однако в большинстве субъектов такая возможность не предоставляется.