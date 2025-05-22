Черный список юристов может появиться в России

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В России могут создать черный список юристов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Плигина.

Как отметил эксперт, идея черного списка сейчас обсуждается в профессиональном сообществе. Например, уже существуют аналогичные списки пассажиров авиационных компаний, спортивных мероприятий, дропперов или мошенников.

"Как крупнейшее экспертное сообщество, мы планируем максимально эффективно препятствовать недобросовестным лицам, которые злоупотребляют статусом адвоката", – пояснил Плигин.

По его словам, лжеюристы пользуются доверием граждан, поскольку статус адвоката понимается людьми как почетный. Своими действиями мошенники пятнают юридическую профессию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали активно использовать схему обмана через фейковые судебные иски. Аферисты рассылают жертвам СМС или письма на электронную почту с текстом о якобы имеющихся юридических проблемах. После чего используют замешательство для получения личных данных и денежных средств.