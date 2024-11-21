Десять лжеюристов задержаны в столичном регионе за обман более 100 клиентов

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Столичные полицейские задержали 10 подозреваемых в обмане более 100 пенсионеров на сумму свыше 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники организовали call-центр, сотрудники которого обзванивали граждан и предлагали консультации по правовым вопросам. Они обещали положительный исход в решении различных жизненных ситуаций и ссылались на наличие связей в государственных органах", – написала она в телеграм-канале.

Мошенники убеждали их, что те смогут увеличить пенсию, оформить льготы и даже вернуть потерянные вклады. За свои услуги они получали от 20 тысяч до 3 миллионов рублей с человека. Некоторые клиенты аферистов оформляли для этого кредиты и отдавали последние накопления.

Фактически юристы не выполняли свои обязательства и часто меняли названия фирм и адреса, переезжая по разным районам столицы. Возбуждено 41 уголовное дело, которое было объединено в одно, по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). В итоге двоих заключили под стражу, пятерым назначен домашний арест, а еще трое оставлены под подписку о невыезде.

Ранее полицейские задержали в Москве мужчину, которого подозревают в хищении 4 миллионов рублей у 80-летней пенсионерки. Незнакомцы по телефону представились ей силовиками и убедили передать курьеру наличность в иностранной валюте. Задержанный, в свою очередь, конвертировал валюту и перечислил похищенное своим кураторам, получая процент от сумм.

