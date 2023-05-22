Глав ВОЗ заявил о сохранении угрозы появления нового опасного штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Угроза появления нового штамма коронавируса, способного вызвать всплеск заболеваемости и смертности, сохраняется. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Завершение COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении не означает прекращения глобальной угрозы, которую COVID-19 представляет для здравоохранения", – цитирует его ТАСС.

Гебрейесус сказал, что может появиться патоген с "еще более смертоносным потенциалом". Он добавил, что страны должны активизировать подготовку к чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, чтобы быть готовыми, если придет новая пандемия.



5 мая ВОЗ объявила о завершении действовавшего режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Тогда Гебрейесус поделился, что с 2020 года вирус унес жизни около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших.

Роспотребнадзор заявил, что продолжит контролировать ситуацию с распространением COVID-19, несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения об отмене статуса пандемии. Отмечается, что ситуация по коронавирусу в мире по-прежнему остается достаточно сложной.