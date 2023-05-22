Дожди в Москве и Подмосковье улучшили ситуацию с пожарной опасностью – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дожди в Москве и Подмосковье улучшили обстановку с пожарной опасностью в регионе, рассказал в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, только на крайнем западе и крайнем юге Московской области пожарная опасность остается высокой. На остальной территории региона ее либо нет, либо она оценивается как малая, считает синоптик.

При этом, подчеркнул он, май этого года пока что является самым сухим в XXI веке.

"Однако осадков пока по-прежнему очень мало: например, в Москве количество выпавших с начала месяца дождей на утро понедельника, 22 мая, составляет всего 14 миллиметров, или меньше четверти (23%) от месячной нормы", – отметил эксперт.

У текущего месяца остается еще около 10 суток, чтобы вернуться к прежним показателям. Синоптик заявил, что в оставшиеся дни мая дождей станет больше. При этом существует вероятность, что даже к концу месяца в осадкомерах метеорологов соберется только половина от климатической нормы, уточнил Леус.

Желтый уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров действовал в Москве до полудня воскресенья, 21 мая.

Кроме того, в связи с этим в Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая. В комитете лесного хозяйства Московской области рекомендовали воздержаться от этого и уточнили, что речи о запрете на пребывание там не идет. Под полным запретом – использование любого огня.