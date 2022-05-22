Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 22 мая, в столичном регионе ожидается малооблачная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем в столице и области удержится сухая и малооблачная погода. С северо-восточным ветром начнет поступать холодный воздух и в послеполуденные часы воздух прогреется в Москве до +12...+14 градусов, по области – до +10...+15 градусов. Ветер северо-восточный 6–11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московском регионе прогнозируется комфортная погода, колебания метеопараметров не выраженные и в пределах климатических значений, кислородный режим благоприятный, в утренние часы содержание кислорода выше нормы.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что погода без осадков и температура воздуха днем 13–18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая.