Мишустин рассказал о борьбе с хождением по инстанциям при получении госуслуг

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о планах сократить участие чиновников в процессе оказания услуг горожанам до минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, главная цель – предоставлять их без хождения по инстанциям и без сбора бумаг.

"Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг. Чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было", – уточнил Мишустин.

Он также отметил, что решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услугу можно было получить в любое время.

Ранее председатель правительства утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра".