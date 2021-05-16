В России до конца года заработает единая платформа управления данными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Основная задача этой платформы заключается в том, чтобы улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Заработать она должна до конца года.

Платформа будет объединять сведения из множества государственных систем, реестров и баз, в частности Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств и Пенсионного фонда.

Сегодня эти данные рассредоточены по разным базам, которые обновляются недостаточно быстро. Доступ к ним регулируется отдельными соглашениями. Ожидается, что запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг россиянам.

Ранее стало известно, что еще 16 государственных услуг москвичи смогут получать в электронном виде. Электронные услуги для семей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью являются одними из самых востребованных.

