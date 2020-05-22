Популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу в РФ планируют начать в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Популяционное исследование на наличие иммунитета к COVID-19 планируют начать в России в третьей декаде июня. Предполагается, что исследование охватит около 0,5% населения страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Будем переходить на популяционное исследование. Мы должны понимать, сколько людей в популяции имеют иммунитет", – сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что специалисты говорят о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране, однако нужно продолжать соблюдать все санитарные правила.

"У нас еще есть территории, где ситуация не так хороша, как мы бы хотели. Но мы делаем все, чтобы и там ситуация стабилизировалась, а количество заболевших снижалось с каждым днем", – добавила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что ряд требований необходимо будет соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений, введенных в рамках режима самоизоляции. Она отметила, что, в частности, россияне должны будут придерживаться социальной дистанции. Кроме того, после снятия режима самоизоляции останутся прежними и новые правила дезинфекции, а также требования к организации общественных пространств. Попова добавила, что в ближайшее время предстоит осознать и выстроить новую модель поведения.

В ряде регионов уже начали постепенное ослабление ограничительных мер. В частности, в Крыму с 18 мая требования по самоизоляции изменили юридический статус, став рекомендациями. Кроме того, предприятия некоторых отраслей смогли возобновить свою работу.