Мастер-классы, спорт, психологическая помощь: что предлагают москвичам НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоммерческие организации проводят программы для москвичей старшего возраста, детей, врачей, работающих в коронавирусных стационарах, и многих других, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С 30 марта по 20 мая некоммерческие организации города провели более тысячи онлайн-программ: консультации, мероприятия для детей и взрослых, а также мастер-классы.

Так, юристы, психологи и другие специалисты оказывают помощь гражданам в виде дистанционных лекций. Служба "Ясное солнышко" запустила горячую линию, специалисты которой помогают справиться москвичам с личными трудностями. Горожане могут получить квалифицированную помощь от специалистов по номеру +7 (800) 100-01-91

Для помощи абитуриентам в столице действует онлайн-программа от Фонда "Роза ветров", в рамках которой будущим студентам рассказывают о специальностях, проводят профтестирования и онлайн-лекции с преподавателями.

Для граждан старшего возраста работает школа патронажного ухода "Внимание и забота". Москвичей консультируют специалисты по вопросам трудоустройства, подыскивают должные вакансии. Продолжаются занятия и для участников проекта "Бабушка на час".

Для детей также организованы отдельные развивающие программы. В частности, центр "Мир семьи" запустил онлайн-программу "Познавательный досуг в условиях карантина", где специалисты показывают упражнения для развития моторики и soft-skills-навыков, решают с ребятами познавательные и творческие задачи.

Для детей с инвалидностью организация "Колесо обозрения" подготовила конкурс рисунков "Я художник – я так вижу". Тех, кто хочет приобщиться к искусству, фонд "Дом с маяком" приглашает принять участие в онлайн-встречах "Литературные вечера в "Доме с маяком", где известные люди рассказывают о любимых книгах.

А для любителей спорта благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда" ежедневно проводит онлайн-зарядки с тренером на своей странице. Центр "Спортивные люди" и организация "Возрождение" также запустили онлайн-тренировки для взрослых и детей.

Ранее сообщалось, что с 20 мая стартовал прием заявок на онлайн-конкурс "Городская мастерская семейного творчества". Мероприятие организовано столичной дирекцией по развитию культурных центров. Прием заявок завершится 21 июня, после чего судьи оценят проекты по 10-балльной шкале и шести критериям.

