Итальянские виноделы предлагают делать из вина санитайзер

В Италии хотят делать санитайзеры из вина. Идею предложили сами виноделы. Из-за карантинных мер продажи упали вдвое и у них скопилось много невостребованной продукции, сообщает телеканал Москва 24.

На виноградной лозе уже появились ягоды нового урожая, который в ближайшие месяцы необходимо собрать. Виноделы утверждают, что сделать из напитка гель для рук достаточно просто и недорого.

Правда, спасет это только тех, кто делает дешевые вина. Производителям элитных сортов так поступать невыгодно.

Ранее доцент Университета Флориды, врач Грег Бойс рассказал, что спиртосодержащий антисептик для рук не стоит хранить в автомобиле. По словам специалиста, температура воздуха в запертой машине быстро повышается, а это может привести к испарению спирта в дезинфектанте.

Бойс напомнил, что уничтожить вирус могут лишь средства с содержанием спирта как минимум 62% (таковы рекомендации ВОЗ).