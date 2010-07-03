Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети

Ивановского депутата от КПРФ Юлию Тимофееву уличили в нецензурной перебранке с пользователем социальной сети "Одноклассники". Такое поведение председатель областной думы Марина Дмитриева назвала неприемлемым, передает РИА Новости.
Со слов начальника пресс-службы парламента Романа Шорина, руководителю фракции рекомендовали собрать заседание, оценить действия Тимофеевой и доложить на заседании комиссии по организации работы думы.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал скриншоты переписки Тимофеевой с пользователем Алексеем Огурцовым. Депутат оскорбляла оппонента, в том числе нецензурно.
Поводом для скандала стал пост Тимофеевой с фотографией заброшенной могилы ветерана и обвинениями в адрес губернатора. Из-за этого подписчики обвинили ее в пиаре. Публикация все еще есть на странице депутата, а вот комментарии к ней удалены.
В свою очередь, руководитель фракции КПРФ в облдуме Александр Бойков заявил, что коммунисты осудили поведение коллеги, но считают, что ее спровоцировали. Он добавил, что Тимофеева раскаялась.
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутата Ольгу Алимову за мат в соцсетях. Спустя месяц он похвалил ее за отказ от брани.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.