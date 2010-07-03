Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети

Ивановского депутата от КПРФ Юлию Тимофееву уличили в нецензурной перебранке с пользователем социальной сети "Одноклассники". Такое поведение председатель областной думы Марина Дмитриева назвала неприемлемым, передает РИА Новости.

Со слов начальника пресс-службы парламента Романа Шорина, руководителю фракции рекомендовали собрать заседание, оценить действия Тимофеевой и доложить на заседании комиссии по организации работы думы.

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал скриншоты переписки Тимофеевой с пользователем Алексеем Огурцовым. Депутат оскорбляла оппонента, в том числе нецензурно.

Поводом для скандала стал пост Тимофеевой с фотографией заброшенной могилы ветерана и обвинениями в адрес губернатора. Из-за этого подписчики обвинили ее в пиаре. Публикация все еще есть на странице депутата, а вот комментарии к ней удалены.

В свою очередь, руководитель фракции КПРФ в облдуме Александр Бойков заявил, что коммунисты осудили поведение коллеги, но считают, что ее спровоцировали. Он добавил, что Тимофеева раскаялась.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал депутата Ольгу Алимову за мат в соцсетях. Спустя месяц он похвалил ее за отказ от брани.