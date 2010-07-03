Володин отчитал депутата за мат в соцсетях

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату Ольге Алимовой из-за ее некорректного поведения. В ходе заседания нижней палаты парламента в среду, 10 апреля, Володин поздравил Алимову с днем рождения, а также отметил, что она допускает нецензурные выражения на своих страницах в соцсетях.

"Давайте бороться с этим недостатком, работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят. Вы, наверное, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а вот в социальных сетях у вас открывается что-то", – цитирует Агентство "Москва" спикера парламента.

К обсуждению подключился депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Он иронично предположил, что при такой манере общения в Сети "открываются чакры и идет выход отрицательной энергии".

Возмущение Володина вызвало сообщение Алимовой на странице в Facebook, в котором она эмоционально отреагировала на информацию о переносе графика пленарных заседаний.