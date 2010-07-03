Депутата Алимову похвалили за отказ от мата в соцсетях

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 16 мая заявил, что депутат от КПРФ Ольга Алимова перестала нецензурно выражаться в социальных сетях, передает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что прежде делал парламентарию замечание. "Вот у нас Ольга Алимова перестала ругаться матом в соцсетях", – сказал Володин.

Алимова ответила, что не ругалась. Тогда председатель нижней палаты парламента пошутил, что это был фейк. Володин призвал депутатов не забывать о политической культуре в своих выступлениях.

Замечание Алимовой Володин сделал в ее день рождения, 10 апреля. К обсуждению подключился депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Он предположил, что при такой манере общения в Сети "открываются чакры и идет выход отрицательной энергии".