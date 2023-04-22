Актер Юрий Васильев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Васильев посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту. Он прибыл на место, чтобы поддержать мужчин, решивших отправиться на выполнение служебных задач.

"Это прям до мурашек. Я захожу, и я чувствую, что это настоящие мужики, которые за Россию и которые за нас", – сказал Васильев.

В ходе посещения пункта актер отметил его организованную и продуманную работу. По его словам, Москва всегда демонстрирует пример качественной работы и того, как она должна быть организована везде.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Все желающие могут посетить пункт в его рабочие часы – с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.

Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

