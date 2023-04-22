Волонтеры отмечают интерес москвичей к информации о записи на контрактную службу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Волонтеры отмечают интерес жителей столицы к материалам о записи на военную службу по контракту. Об этом рассказал волонтер центра отбора на службу по контракту Евгений, который работает на одной из таких стоек у станции метро "Аэропорт" и раздает информационные буклеты.

"Наши точки работают каждый день, в том числе и в выходные. Люди постоянно подходят, интересуются. Настрой довольно положительный. Каждый день подходит около 150–200 человек. Кто-то берет брошюры, кто-то задает вопросы", – сказал волонтер.

По словам Евгения, информационные стойки работают ежедневно. В будни с 16:00 до 19:00, в выходные с 14:00 до 18:00. Специалист добавил, что волонтеры получают от граждан много положительных отзывов на данную акцию.

В свою очередь, волонтер Алексей, который раздает брошюры у станции МЦК Коптево рассказал подробнее о своей работе. Он подчеркнул, что каждый желающий, заключив контракт на военную службу, может получить новую профессию и стать защитником родины.

"Люди достаточно часто подходят, проявляют интерес, задают много вопросов, на которые мы с радостью отвечаем, записывают информацию", – рассказал Алексей.

Волонтер отметил, что работа информационных стендов является одной из возможностей поддержать российских военных.

Военнослужащие, поступившие на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и социальную поддержку. Иностранные граждане, поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Условия службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Полную информацию можно получить в едином пункте отбора на военную службу по контракту.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в столице 3 апреля. Всю необходимую информацию желающие могут получить по телефону 117 или на портале contract.mos.ru. Кроме того, с 4 апреля работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram. В виртуальном помощнике желающие получат ответы на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

