В России выявили 8 996 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 8 996 новых случаев коронавируса. Как сообщает Оперштаб, в 1 190 случаях заболевание проходило бессимптомно.

На Москву пришлось 2 704 случая, на Санкт-Петербург – 682, на Московскую область – 590, на Ростовскую область – 237, на Нижегородскую область – 193, на Самарскую область – 190, на Воронежскую область – 170, на Иркутскую область – 151, на Саратовскую область – 138, на Свердловскую область – 119.

Всего в России зарегистрировали 4 736 121 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Мурманской области.

За последние сутки подтверждено 397 смертей от коронавируса, за весь период пандемии по стране умерли 107 103 человека. За минувшие 24 часа выписали 8 934 человека, за весь период – 4 361 807.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.

Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут. Отмечается, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь – "Спутник V".