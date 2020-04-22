Во Владивостоке возник крупный очаг коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В клинической больнице № 2 во Владивостоке коронавирус подтвердили у 42 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
"Самый крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен во Владивостокской больнице № 2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники медучреждения", – заявили в пресс-службе.
Губернатор региона Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас крайне важно усилить уже принятые ранее меры, в особенности проработать их в отношении медучреждений.
"Ситуация непростая: мы видим, инфекция распространяется. Здесь необходимо обсудить, на какой срок будут продлены карантины в случае возникновения вспышек заболевания", – заявил Кожемяко.
Он добавил, что среди заболевших есть дети в возрасте пяти и одиннадцати лет. Они вместе со своими семьями помещены в палаты в инфекционных госпиталях. По его словам, часть заболевших прибыли в Приморский край из других стран и регионов.
Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.
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