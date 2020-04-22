Эксперт назвала способ остановки распространения COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать его распространение на местах.

Такое мнение высказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, сейчас пропорция заболеваемости в стране – 70 процентов – Москва и область, и 30 процентов – регионы.

"Если "запылают" субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля", – сказала Лебединская РИА Новости. Она добавила, что распространение вируса пока сдерживает исключительно территориальное размещение населения.

Эксперт подчеркнула, что показатель заразившихся на тысячу человек в России составляет 0,29, тогда как как в США – 2,31, в Италии – 2,96, в Испании – 4,23. Однако если рассматривать только Москву и область, то показатель выше в семь раз (1,46).

По данным Университета Хопкинса, Россия входит в десятку стран по количеству заболевших коронавирусом (52 763). На девятой строчке, находится Китай с 83 853 заболевших. Лидирует по числу заболевших США – 788 920 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В Москве за последние сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом. Всего в РФ скончались 456 человек.