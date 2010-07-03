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22 апреля, 23:43

Срок извещения работника об изменении договора хотят сократить до месяца

общество

22 апреля, 23:43

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российский Минтруд хочет сократить срок уведомления работника об изменении договора с двух месяцев до одного. Текст поправки появился на портале правовых актов.

Изменения предлагают закрепить в статье 74 Трудового кодекса. При этом авторы документа собираются учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации..

По мнению сотрудников Минтруда, двухмесячный срок не позволяет оперативно реагировать на изменение объемов производства.

Если работника не устроят новые условия, работодатель обязан предложить ему другую работу. специалисту также полагается дополнительная компенсация в размере среднего месячного заработка, если он не станет продолжать работу из-за изменения договора.

В конце декабря Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году. Наибольшие сокращения ведомство прогнозировало в банковской сфере.

общество

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