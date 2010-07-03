Теплая погода без осадков ожидается в Москве 22 апреля

Сухая и теплая погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 22 апреля, сообщает портал "Метеоновости".
В небе могут быть небольшие облака, осадков при этом не ожидается. В послеполуденные часы воздух в городе прогреется до плюс 16–18 градусов, по области – до 13–18 градусов тепла. Ветер слабый.
По словам синоптиков, атмосферное давление будет выше нормы и составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 30%.
Ранее синоптики пообещали, что настоящее лето заглянет в Москву уже в ближайшие дни. Ожидаются околорекордные показатели температуры воздуха.
В атмосфере установится господство скандинавского антициклона, центр которого окажется вблизи Москвы. Это гарантирует столице малооблачную, сухую и очень теплую погоду с температурным фоном на 7–9 градусов выше климатической нормы.
Ожидается, что вся неделя будет солнечной и без осадков. Ночная температура воздуха будет постепенно повышаться.
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