Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Настоящее лето заглянет в Москву в начале следующей недели. Ожидаются околорекордные показатели температуры воздуха, сообщил на своей странице в Instagram специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в атмосфере установится непререкаемое господство скандинавского антициклона, центр которого окажется вблизи Москвы. Это гарантирует столице малооблачную, сухую и очень теплую погоду с температурным фоном на 7-9 градусов выше климатической нормы.

Он также сообщил, что вся неделя будет солнечной и без осадков, ветер слабый. Ночная температура воздуха будет постепенно повышаться.

В середине недели температура воздуха будет соответствовать показателям начала июня: ночью 5-10 градусов тепла, днем 19-25 градусов.

В то же время завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не исключил и майских снегопадов, но, по его словам, это нормальное явление.