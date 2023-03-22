Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в ходе ВОВ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума в ходе пленарного заседания приняла заявление, признающее действия Германии и ее союзников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Из заявления ГД следует, что решение о признании было принято на основе изученных органом соответствующих исторических документов, в том числе Устава ООН от 26 июня 1945 года, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года и других.

"Госдума, принимая во внимание положения (перечисленных документов. – Прим. ред.), признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза", – говорится в сообщении.

Ранее суд признал геноцидом массовые убийства жителей Белгородской области во время Великой Отечественной войны. В указанный период жертвами нацистов в Белгородской области стали 71,7 тысячи человек. Сведения о преступлениях нацистов подтверждаются как архивными данными, так и рассказами очевидцев.

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