Невролог сообщил, что умственный труд и здоровый образ жизни помогут избежать деменции

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Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, что умственный труд и здоровый образ жизни помогут избежать деменции. Об этом сообщает News.ru.

Как отметил эксперт, у людей, которые получили высшее образование, занимаются интеллектуальной деятельностью или творчеством, риск возникновения деменции меньше.

"Мозговые способности могут укрепить изучение иностранных языков, освоение новых широт и высот, постановка новых задач перед собой, овладение компьютером в пожилом возрасте", – добавил специалист.

Кроме того, Гайфутдинов подчеркнул, что внимательно нужно следить за уровнем витамина B12 в организме, поскольку он способствует профилактике деменции. Нельзя забывать и про периодическое обследование щитовидной железы. По словам врача, гипотиреоз вызывает когнитивную дисфункцию.

Питание также влияет на работу мозга. Невролог рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты. Физическая активность является обязательным условием при профилактике деменции, напомнил эксперт.

"В день надо пройти 5 километров пешком, сделать 9 999 шагов, если достаточная физическая активность, то устраняются провоцирующие деменцию факторы, можно ее отодвинуть и смягчить", – резюмировал Гайфутдинов.

Ранее врач-невролог Мария Чердак заявила, что деменция не является болезнью. Она представляет собой проявление заболеваний головного мозга. Причинами могут быть болезнь Альцгеймера и поражение головного мозга сосудистого характера, однако встречаются и случаи наличия у человека признаков обоих заболеваний.

По ее словам, к причинам сосудистого поражения головного мозга относятся высокое давление крови, повышение уровня холестерина в крови с развитием атеросклероза, сахарный диабет и вредные привычки.



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