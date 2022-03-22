Законопроект о похоронной деятельности внесен в Госдуму

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Базовый законопроект о похоронном деле в России внесен в Государственную думу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В частности, инициатива предполагает полную замену действующего с 1996 года закона "О погребении и похоронном деле".

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, должны быть созданы единые требования к специализированным службам, сформирован ясный понятийный аппарат для функционирования отрасли и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса, единый механизм входа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на рынок ритуальных услуг.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы планировали рассмотреть новый законопроект о регулировании похоронной деятельности в весеннюю сессию. По словам зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, новый законопроект призван разграничить полномочия в похоронной сфере между различными государственными органами, а также сделать ее прозрачной, безопасной и свободной от криминала. Она пояснила, что документ уточнит понятие "место захоронения", установит ответственных за выдачу соответствующих разрешений и введет единый реестр кладбищ.