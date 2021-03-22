Росреестр предупредил москвичей о новой схеме мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владельцы жилой недвижимости в столице стали получать письма с информацией о том, что им необходимо оформить их квартиры в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает управление Росреестра по Москве.

"В соответствии с действующим законодательством регистрация ранее возникших прав носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью. Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает", – говорится в сообщении.

Ранее возникшими считают права на объекты недвижимости, приобретенные до 31 января 1998 года. Информация о таких правах уже учтена предшествующими Росреестру органами регистрации прав, кроме того, она считается действительной вне зависимости от их регистрации в Росреестре.

Чтобы предотвратить мошеннические действия, Росреестр призвал собственников внимательно относиться к содержащимся в реестре недвижимости сведениям и своевременно их обновлять. Особенно это касается пожилых и одиноких горожан, а также людей, у которых на руках имеются свидетельства о собственности, выданные до 1998 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов и применении эскроу-счетов при погашении военной ипотеки. Согласно документу, в этом году жилищные сертификаты получат свыше 5,5 тысячи российских семей.