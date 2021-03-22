Юрист объяснил, кого могут оштрафовать за рыбалку

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Перечислены случаи, в которых человека могут оштрафовать за рыбалку. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов в интервью агентству "Прайм".
Специалист разъяснил, что ограничения по вопросу рыбалки прописаны в федеральных законах "О любительском рыболовстве" и "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".
В частности, запрещено рыбачить в местах массового отдыха граждан и возле гидротехнических сооружений. Кроме того, нельзя ловить рыбу у объектов, относящихся к аквакультуре, в рыбных хозяйствах и на особо охраняемых территориях.
Юрист также напомнил, что в любом месте запрещено ловить рыбу с использованием взрывчатых или химических веществ и электронных средств обнаружения. При рыбалке также нельзя применять акваланг.
Штраф за незаконную рыбалку может составить от 500 до 5 000 рублей. Кроме того, у гражданина могут конфисковать орудие рыбалки или судно, а также аннулировать право на промысел.
"Чтобы всегда быть в курсе и случайно не попасться на штраф, можно заходить на сайты Федерального агентства по рыболовству либо определенного региона, на которых публикуется справочная информация о действующих ограничениях и запретах", – порекомендовал Баранов.
Ранее сообщалось, что льдина, оторвавшаяся у берегов Сахалина, унесла в море 40 рыбаков-любителей. На льду появилась большая трещина из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубского Долинского района. Любители зимнего отдыха вышли на рыбалку, несмотря на предупреждение об опасности.
До этого сообщалось о спасении других рыбаков, которых уносило в море на оторвавшейся от припая льдине у восточного побережья Сахалина. Уточнялось, что льдина дрейфовала примерно в полутора километрах от берега. На ней находились восемь рыбаков-любителей.
На Сахалине рыбакам пришлось спасаться с оторванной льдины
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