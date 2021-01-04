Московские спасатели дали рекомендации рыбакам по расположению лунок

18:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель начальника Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Александр Рангаев рассказал, на каком расстоянии должны находиться лунки во время подледной рыбной ловли.
По словам специалиста, проделывать их необходимо на расстоянии 5-6 метров друг от друга, сообщает Агентство "Москва".
"Собираться большими группами и пробивать много лунок во время такой рыбалки не рекомендуется. Также нельзя ловить рыбу у промоин", – отметил он.
Специалист также напомнил рыбакам о необходимости брать с собой спасательные средства.
"Нужна веревка длиной 12-15 метров, на одном конце которой должен быть закреплен груз весом 300-500 грамм, а на другом – петля. Также для опоры на лед должно быть приспособление с заточенным стержнем и так называемые "самосвалы", предназначенные для самостоятельного спасения из ледяной полыньи", – пояснил он.
Рангаев также призывает тех, на чьих глазах на льду провалился человек, сообщить об этом по телефонам "101", "112". Он также отметил, что для спасения человека можно использовать подручные средства: доски, ремни, шарфы, санки, лыжи, но бросать их пострадавшему нужно за 3-4 метра – меньше, чем на это расстояние к краю пролома приближаться нельзя.
Ранее Рангаев рассказал, что проверять прочность льда ударом ноги нельзя. Он указал, что при переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда с помощью пешни – палки.
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