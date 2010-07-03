Директор "Мисс Москва" назвала оправданием слова лишенной титула Семеренко

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Директор конкурса "Мисс Москва" Татьяна Андреева в интервью порталу Москва 24 прокомментировала заявление лишенной титула и короны победительницы 2018 года Алеси Семеренко. Последняя обвинила организаторов конкурса в клевете. По словам Андреевой, если Семеренко считает, что кто-то не хотел видеть ее победительницей, то "пусть напишет, кому это невыгодно".

"Я категорически против всяких наказаний, и мне очень не хотелось это делать. Я ждала, что она приедет и попытается доказать, что достойный человек, что готова работать. Не получилось. Сейчас писать можно все что угодно", – подчеркнула Андреева.

Директор конкурса "Мисс Москва" также добавил, что Алесе отправлялось уведомление о складывающейся ситуации "еще в начале прошлой недели". Но девушка, по словам Андреевой, "даже не попыталась" выйти на связь, чтобы во всем разобраться.



Татьяна Андреева директор конкурса "Мисс Москва" Человек даже не подумал, что можно позвонить. Оправдать себя перед людьми не в Instagram, а просто приехать и с дирекцией поговорить.

Ранее экс-"Мисс Москва – 2018" Алеся Семеренко обвинила организаторов конкурса в клевете. Об этом она сообщила в своем Instagram. Девушка пишет, что после конкурса ее не пригласили ни на одно мероприятие, хотя она постоянно была на связи в социальных сетях.

21 марта дирекция шоу сообщила, что впервые за всю историю конкурса "Мисс Москва" победительницу лишили титула и короны. Согласно правилам конкурса, главный титул и корона победительницы перейдут от Алеси Семеренко первой вице-мисс Ксении Паленовой.

Юрист конкурса Павел Ставицкий позднее пояснил, по какой причине Семеренко лишили титула. Он рассказал, что "Мисс Москва" имеет обязательства на весь следующий год, в том числе это участие в благотворительных мероприятиях и рекламных акциях. Семеренко, по его словам, игнорировала их. Более того, организаторы никак не могли с ней связаться.

Ксения Руденко