Директор "Мисс Москва" назвала оправданием слова лишенной титула Семеренко

Директор конкурса "Мисс Москва" Татьяна Андреева в интервью порталу Москва 24 прокомментировала заявление лишенной титула и короны победительницы 2018 года Алеси Семеренко. Последняя обвинила организаторов конкурса в клевете. По словам Андреевой, если Семеренко считает, что кто-то не хотел видеть ее победительницей, то "пусть напишет, кому это невыгодно".
"Я категорически против всяких наказаний, и мне очень не хотелось это делать. Я ждала, что она приедет и попытается доказать, что достойный человек, что готова работать. Не получилось. Сейчас писать можно все что угодно", – подчеркнула Андреева.
Директор конкурса "Мисс Москва" также добавил, что Алесе отправлялось уведомление о складывающейся ситуации "еще в начале прошлой недели". Но девушка, по словам Андреевой, "даже не попыталась" выйти на связь, чтобы во всем разобраться.
Человек даже не подумал, что можно позвонить. Оправдать себя перед людьми не в Instagram, а просто приехать и с дирекцией поговорить.
Татьяна Андреева
директор конкурса "Мисс Москва"
Ранее экс-"Мисс Москва – 2018" Алеся Семеренко обвинила организаторов конкурса в клевете. Об этом она сообщила в своем Instagram. Девушка пишет, что после конкурса ее не пригласили ни на одно мероприятие, хотя она постоянно была на связи в социальных сетях.
21 марта дирекция шоу сообщила, что впервые за всю историю конкурса "Мисс Москва" победительницу лишили титула и короны. Согласно правилам конкурса, главный титул и корона победительницы перейдут от Алеси Семеренко первой вице-мисс Ксении Паленовой.
Юрист конкурса Павел Ставицкий позднее пояснил, по какой причине Семеренко лишили титула. Он рассказал, что "Мисс Москва" имеет обязательства на весь следующий год, в том числе это участие в благотворительных мероприятиях и рекламных акциях. Семеренко, по его словам, игнорировала их. Более того, организаторы никак не могли с ней связаться.
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