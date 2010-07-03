Лишенная титула "Мисс Москва" заявила о клевете в ее адрес

"Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко, лишенная титула и короны из-за невыполнения условий договора, обвинила организаторов конкурса в клевете. Об этом она написала в своем Instagram.
Накануне стало известно, что Семеренко лишили титула и короны. Подобное произошло впервые за всю историю конкурса. Причина такого решения – полное несоблюдение условий договора.
Семеренко якобы сломала корону, а также не посетила ни одно мероприятие, в котором должна была участвовать. Титул перейдет первой вице-мисс Ксении Паленовой.
"Сломала корону?? Ну вы серьезно? И "заметили" это только спустя 3 месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли", – пишет Семеренко.
Она также заявила, что ее не пригласили ни на одно мероприятие, хотя она постоянно была на связи.
"Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона. Ну если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Поленова", – добавила Семеренко.
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