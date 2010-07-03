Водителям рекомендовали внимательнее выбирать места для парковки из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам следует внимательнее выбирать места для парковки в столице из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба Московского паркинга.

"Сегодня, 22 марта, по прогнозам МЧС в столице ожидается ухудшение погодных условий. В городе идет мокрый снег и дождь, а также дует сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в заявлении.

Столичным водителям рекомендовали не оставлять автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями.

Ранее столичные власти попросили горожан быть внимательными и острожными, а автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе на 22 марта желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, выпадет до 8–9 миллиметров осадков (25% месячной нормы).

Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями "Аэрофлот" отменяет запланированные на пятницу 14 рейсов.

21 марта в Москву пришла астрономическая весна. Солнце в этот день пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В день весеннего равноденствия в любой точке земного шара день и ночь длятся по 12 часов.

В выходные дни ночью температура упадет до 0 градусов в Москве и до -1 – по области. Днем воздух прогреется примерно до 5 градусов, по области – до 1–6. Показатели останутся выше климатической нормы на 1–2 градуса, резких колебаний не ожидается.