Водителям рекомендовали внимательнее выбирать места для парковки из-за непогоды

Автомобилистам следует внимательнее выбирать места для парковки в столице из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба Московского паркинга.
"Сегодня, 22 марта, по прогнозам МЧС в столице ожидается ухудшение погодных условий. В городе идет мокрый снег и дождь, а также дует сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в заявлении.
Столичным водителям рекомендовали не оставлять автомобили рядом с рекламными щитами и деревьями.
Ранее столичные власти попросили горожан быть внимательными и острожными, а автомобилистов пересесть на общественный транспорт.
Гидрометцентр объявил в столичном регионе на 22 марта желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, выпадет до 8–9 миллиметров осадков (25% месячной нормы).
Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы. В связи с неблагоприятными метеоусловиями "Аэрофлот" отменяет запланированные на пятницу 14 рейсов.
21 марта в Москву пришла астрономическая весна. Солнце в этот день пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В день весеннего равноденствия в любой точке земного шара день и ночь длятся по 12 часов.
В выходные дни ночью температура упадет до 0 градусов в Москве и до -1 – по области. Днем воздух прогреется примерно до 5 градусов, по области – до 1–6. Показатели останутся выше климатической нормы на 1–2 градуса, резких колебаний не ожидается.
"Утро": сильный ветер ожидается в столичном регионе 22 марта
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