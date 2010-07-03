Синоптики дали прогноз погоды в Москве на неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшую неделю.

По ее словам, в марте в регионе было довольно тепло: температура воздуха оказалась почти на два градуса выше нормы. Уровень осадков почти соответствует месячной норме.

"Этот месяц считается самым сухим месяцем года в столичном регионе. В ближайшие дни погоду в Москве будут определять циклоны. Один из них в пятницу нырнет с территории Белого моря практически центром через Москву", – цитирует ее RT.

Ветер из-за этого усилится, его порывы могут достигать 15–17 метров в секунду. Завтра днем начнутся осадки: с утра будет снег, который вечером сменится дождем. Столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов выше нуля.

В выходные дни ночью они упадут до 0 градусов в Москве и до -1 по области. Днем воздух прогреется примерно до 5 градусов, по области – до 1–6. Но показатели останутся выше климатической нормы на 1–2 градуса, резких колебаний не ожидается.

В центре погоды "Фобос" подтвердили, что 22 марта в город придут мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков – 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы. Гидрометцентр объявил на этот день желтый уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что настоящая весна придет в Москву в середине апреля. Он пообещал, что снег в столице растает к концу марта. При этом в Подмосковье, по словам метеоролога, сугробы окончательно исчезнут в первой пятидневке апреля. До 10 апреля задержится снег в областных лесах.

На западе Москвы, в природном заказнике "Долина реки Сетунь", уже расцвели подснежники. Белоснежный подснежник цветет две недели, а затем исчезает до следующей весны.