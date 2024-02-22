Династии МНПЗ встретились с вице-премьером РФ Александром Новаком

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Ветераны Московского нефтеперерабатывающего завода и представители трудовых династий встретились с вице-премьером РФ Александром Новаком в рамках тематического Дня энергетики на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе встречи вице-премьер отметил вклад трудовых династий в развитие российской энергетики.

"В энергетике трудятся 3 миллиона человек. Это огромная команда. Хочу сказать слова благодарности представителям трудовых династий за верность вашему труду, преданность делу энергетики, за то, что благодаря вам развивается наша энергетическая отрасль", – заявил Новак.

По данным пресс-службы, в коллективе предприятия сложились несколько трудовых династий, а общий стаж работы на МНПЗ некоторых из них составляет более 200 лет.

"Мои родители трудились на Московском нефтеперерабатывающем заводе, я и мои дети тоже пошли по их стопам. Профессии в топливно-энергетической отрасли всегда были и остаются престижными и наукоемкими", – рассказала представитель одной из заводских династий, начальник лаборатории качества МНПЗ Елена Панкова.

Ранее сообщалось, что в столице учредили почетный знак "Заслуженный промышленник города Москвы". Его будут присваивать людям, которые готовят кадры для промышленности, участвуют в создании новых производств и передовых разработок, а также представителям трудовых династий на заводах. Вместе с почетным знаком промышленники смогут получить 300 тысяч рублей.