Собянин рассказал о проекте "Династии московской промышленности"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На около 4 тысячах фабрик и заводов трудятся более 720 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Нередко на одном предприятии работают целыми семьями и поколениями", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник сообщил, что в 2022 году был запущен проект "Династии московской промышленности". Там рассказываются истории людей, которые преданы своему делу. В ближайшее время планируется опубликовать на сайте проекта еще 30 историй.

В рамках спецпроекта была рассказана история братьев Михаила и Вячеслава Черновых, которые работают на Московском машиностроительном предприятии имени В. В. Чернышева с 1974 года. К ним на предприятие присоединились младший брат Андрей, его супруга и сын. Отмечается, что Вячеслав является одним из тех, кто находился у истоков создания одного из двигателей, выпускаемых на этом заводе.

Проект рассказывает историю Ивана и Фионы Жупаровых, которая началась в 1939 году на машиностроительном заводе "Вымпел" имени И. И. Торопова. На это предприятие пришел работать их сын Евгений и там встретил свою супругу Ирину.

Собянин рассказал о предприятии, на котором трудятся сразу 32 семьи. Он подчеркнул, что этот рекорд установлен на Щербинском лифтостроительном заводе. Многие сотрудники этого предприятия работают на одном месте более 50 лет.

Ранее Собянин заявил, что резидент индустриального парка "Руднево" в составе особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустил производство электрических конденсаторов.

Градоначальник отметил, что к концу текущего года предприятие планирует выйти на полную мощность, это порядка 780 тысяч единиц продукции в год, а уже в следующем году этот показатель может увеличиться в полтора раза. Также до конца 2023 года завод намерен почти в 1,5 раза увеличить численность сотрудников – до 110 человек.

Собянин осмотрел новое производство электроконденсаторов в индустриальном парке"Руднево"