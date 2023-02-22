Щелковские врачи спасли четверню, родившуюся раньше срока

Фото: министерство здравоохранения Московской области

В Щелковском перинатальном центре 29-летняя пациентка родила на 29-й неделе беременности четырех девочек. Об этом рассказала пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Согласно информации, роженице сделали операцию. Выяснилось, что у одной из появившихся на свет девочек масса тела экстремально низкая – менее 1 килограмма. Вес других детей составляет около 1,5 килограмма.

"Детей выхаживали в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. После того как девочки достаточно окрепли, они были переведены в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где находились на совместном пребывании с мамой", – сказал главный врач перинатального центра Андрей Пастарнак.

Пресс-служба добавила, что сейчас самочувствие детей и их мамы хорошее. Вес девочек составляет от 2 до 3,3 килограмма.

Ранее говорилось, что Национальная медицинская палата разработала законопроект о праве врачей выходить за рамки стандартов медицинской помощи в ситуациях "крайней необходимости" и "обоснованного риска". Документом предусматривается, что в таких условиях действия медиков не будут являться правонарушением и подлежать ответственности.

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